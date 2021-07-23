Росія повинна визнати свою роль і співпрацювати зі слідством у справі щодо катастрофи пасажирського Boeing-777 рейсу MH17 на Донбасі, заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн.

– Росія повинна забезпечити, щоб особи, які зараз перебувають у Росії або на підконтрольних їй територіях, постали перед правосуддям. Росії та її маріонеткам не уникнути того факту, що причиною катастрофи MH17 стала російська зенітна ракета БУК, запущена зі Сходу України, – наголосила вона під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

Острієн зазначила, що відмова Росії співпрацювати зі слідством задля притягнення винних у збитті літака демонструє нехтування нею міжнародного права.

За її словами, у збитті рейсу MH17 обвинувачуються чотири особи, які були членами керованих Росією сил, хоч вона й досі цього не визнала.

Катастрофа пасажирського Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, сталася сім років тому – 17 липня 2014 року в небі над окупованим Донбасом його збили бойовики ракетою, випущеною з російського Бука.

Усі, хто був на борту – 283 пасажири та 15 членів екіпажу – загинули.

Про те, як присунулася справа МН17 і які з’явилися докази причетності Росії до однієї з найбільших авіакатастроф останнього часу – у матеріалі Фактів ICTV.