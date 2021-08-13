Генпрокуратура Молдовы завершила уголовное расследование и направила в суд дело против подозреваемого в похищении бывшего судьи Николая Чауса. За содеянное ему грозит от шести до 10 лет тюрьмы.

Подсудимым является 30-летний гражданин Молдовы, который проходил военную службу в национальном спецназе.

По данным генпрокуратуры, мужчину завербовали в феврале, когда тот работал в Украине охранником местного жителя.

Вернувшись в Молдову, он должен был собрать как можно больше информации о доме, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи экс-судьи Чауса.

Впоследствии подозреваемый арендовал несколько зданий и приобрел три автомобиля для исполнителей преступления.

Последним транспортные средства нужны были для того, чтобы похитить Николая Чауса вместе с его охранником и помешать дальнейшему процессу расследования.

Подсудимый находился под стражей с мая 2021 года. Недавно он признал вину, поэтому находится под домашним арестом под надзором полиции с применением необходимых ограничительных мер.

Это дело отделено от основного, по которому все еще продолжаются следственные действия.

Прокуроры Молдовы обратились к украинским властям с несколькими запросами, однако официального ответа до сих пор не получили.

Дело Чауса

Бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса задержали 9 августа 2016 года за вымогательство и получение взятки в сумме $150 тыс.

Деньги судья хранил банках, закопанных во дворе собственного дома.

16 августа 2016 года Чауса объявили в национальный розыск.

6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.

11 ноября 2016 года его объявили в международный розыск.

1 марта 2017 года его задержали сотрудники прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры Украины, инициированным НАБУ.

На следующий день Чауса арестовали из-за незаконного пересечения границы.

6 октября 2017 года ему отказали в политическом убежище в Молдове, а уже 27 октября в розыск Чауса объявил Интерпол.

Уже 5 апреля 2021 года появилась информация о том, что экс-судью Николая Чауса иностранцы похитили в Кишиневе.

5 мая в Молдове заявили, что к похищению Чауса причастно специальное подразделение иностранных служб, которое въехало на территорию страны.

Через четыре дня там задержали одного из подозреваемых в похищении экс-судьи Николая Чауса.

17 мая Чаус записал видеообращение, в котором похищение назвал целенаправленной имитацией, о которой он не рассказал даже жене. Несмотря на это, Чаус подчеркнул, что его действительно похищали, но в 2016 году.

30 июля экс-судью Днепровского районного суда Киева обнаружили в Винницкой области. Его задержали правоохранители, но не выходили на связь с детективами Национального антикоррупционного бюро.

3 августа НАБУ задержало Чауса в больнице Феофания и поместило его в изолятор Службы безопасности Украины.

Уже вечером 4 августа Высший антикоррупционный суд отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета до 18 августа.

6 августа НАБУ завершило расследование дела Николая Чауса. Его обвинили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере $150 тыс.

Впоследствии ВАКС опубликовал решение с цитатой Чауса о том, что похитители хотели его убить, поэтому он бежал, прошел пешком 50 км и добровольно сдался силовикам СБУ.

Источник: Генпрокуратура Молдовы