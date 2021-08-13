Генпрокуратура Молдови завершила кримінальне розслідування та направила до суду справу проти підозрюваного у викраденні колишнього судді Миколи Чауса. За скоєне йому загрожує від шести до 10 років тюрми.

Підсудним є 30-річний громадянин Молдови, який проходив військову службу в національному спецназі.

За даними генпрокуратури, чоловіка завербували в лютому, коли той працював в Україні охоронцем місцевого жителя.

Повернувшись до Молдови, він мав зібрати якомога більше інформації про будинок, спосіб життя та щоденні маршрути членів родини екс-судді Чауса.

Згодом підозрюваний орендував кілька будівель та придбав три автомобілі для виконавців злочину.

Останнім транспортні засоби потрібні були для того, щоб викрасти Миколу Чауса разом із його охоронцем та завадити подальшому процесу розслідування.

Підсудний перебував під вартою з травня 2021 року. Нещодавно він визнав провину, тому перебуває під домашнім арештом під наглядом поліції із застосуванням необхідних обмежувальних заходів.

Ця справа відокремлена від основної, за якою все ще тривають слідчі дії.

Прокурори Молдови звернулися до української влади з кількома запитами, проте офіційної відповіді досі не отримали.

Справа Чауса

Колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса затримали 9 серпня 2016 року за вимагання та отримання хабара в сумі $150 тис.

Гроші суддя зберігав у банках, закопаних у дворі власного будинку.

16 серпня 2016 року Чауса оголосили в національний розшук.

6 вересня 2016 року Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

11 листопада 2016 року його оголосили в міжнародний розшук.

1 березня 2017 року Чауса затримали співробітники прокуратури Молдови за запитом Генпрокуратури України, ініційованим НАБУ.

Наступного дня його арештували через незаконний перетин кордону.

6 жовтня 2017 року йому відмовили в політичному притулку в Молдові, а вже 27 жовтня в розшук Чауса оголосив Інтерпол.

Уже 5 квітня 2021 року з’явилася інформація про те, що екс-суддю Миколу Чауса іноземці викрали в Кишиневі.

5 травня в Молдові заявили, що до викрадення екс-судді Чауса причетний спеціальний підрозділ іноземних служб, який в’їхав на територію країни.

За чотири дні там затримали одного з підозрюваних у викраденні екс-судді Миколи Чауса.

17 травня Чаус записав відеозвернення, у якому викрадення назвав цілеспрямованою імітацією, про яку він не розповів навіть дружині. Попри це, Чаус підкреслив, що його дійсно викрадали, але в 2016 році.

30 липня екс-суддю Дніпровського районного суду Києва виявили у Вінницькій області. Його затримали правоохоронці, але не виходили на зв’язок з детективами Національного антикорупційного бюро.

3 серпня НАБУ затримало Чауса в лікарні Феофанія та помістило його в ізолятор Служби безпеки України.

Уже ввечері 4 серпня Вищий антикорупційний суд відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета до 18 серпня.

6 серпня НАБУ завершило розслідування справи Миколи Чауса. Його звинуватили у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди в розмірі $150 тис.

Згодом ВАКС опублікував рішення із цитатою Чауса про те, що викрадачі хотіли його вбити, тому він втік, пройшов пішки 50 км і добровільно здався силовикам СБУ.

Джерело: Генпрокуратура Молдови