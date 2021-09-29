Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о возможной отмене безвиза с ЕС для ряда стран, включая Украину.

Штайнмайер сейчас находится с рабочим визитом в городе Кишинев, столице Молдовы. Во время выступления он отметил, что информация об отмене безвизового режима — неправда.

Президент Германии признался, что также удивился после прочтения новостей.

— Я получил информацию в Берлине и Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость.

На днях в СМИ распространились новости, что некоторые страны ЕС обсуждают возможность отмены безвизового режима для ряда стран. Речь идет о Украине, Молдове, Грузии и Албании.

Причиной обсуждений якобы стало злоупотребление безвизовым режимом — большое количество нелегальных жителей в ЕС из указанных стран и безосновательные обращения о предоставлении убежища.

МИД Украины также отреагировало на эти слухи. В ведомстве заявили, что сообщений об угрозе безвиза не получали, но никаких оснований для этого нет.

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