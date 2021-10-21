Немедленное устранение препятствий: ОБСЕ призвала разблокировать миссию на Донбассе

Глава ОБСЕ и МИД Швеции Анн Линде и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид призвали немедленно устранить все препятствия в работе Специальной мониторинговой миссии на оккупированных территориях Донбасса.

– Не может быть никаких оправданий для вмешательства в работу СММ ОБСЕ. Нынешние ограничения влияют на гражданское население по обе стороны линии соприкосновения. Миссия должна быть обеспечена условиями для выполнения функций на всей территории Украины в соответствии с ее мандатом, Минскими соглашениями и общими согласованными выводами нормандского саммита, — заявила Линде.

Они также призвали все стороны обеспечить оперативное выполнение всех своих обязательств и конструктивно взаимодействовать в деэскалации и урегулировании ситуации.

Утром 18 октября боевики фактически захватили в заложники представителей ОБСЕ. Это произошло в оккупированной Горловке.

Наблюдателям СММ запретили выходить за территорию отеля, пока украинская сторона не отпустит ранее захваченного гражданина РФ — члена вооруженных формирований.

Украинская сторона в ТКГ назвала такие действия наемников РФ международным терроризмом.

Источник: OSCE