Негайне усунення перешкод: ОБСЄ закликала розблокувати місію на Донбасі

Глава ОБСЕ та МЗС Швеції Анн Лінде та генсек ОБСЄ Гельга Марія Шмід закликали негайно усунути всі перешкоди в роботі Спеціальної моніторингової місії на окупованих територіях Донбасу.

– Не може бути жодних виправдань для втручання в роботу СММ ОБСЄ. Нинішні обмеження впливають на цивільне населення по обидві сторони лінії зіткнення. Місія має бути забезпечена умовами для виконання функцій на всій території України відповідно до її мандату, Мінських угод та загальних узгоджених висновків нормандського саміту, – заявила Лінде.

Вони також закликали всі сторони забезпечити оперативне виконання всіх своїх зобов’язань і конструктивно взаємодіяти в деескалації та врегулюванні ситуації.

Вранці 18 жовтня бойовики фактично захопили в заручники представників ОБСЄ. Це сталося в окупованій Горлівці.

Спостерігачам СММ заборонили виходити за територію готелю, поки українська сторона не відпустить раніше захопленого громадянина РФ – члена збройних формувань.

Українська сторона у ТКГ назвала такі дії найманців РФ міжнародним тероризмом.

Джерело: OSCE