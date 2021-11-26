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Факты / Мир

Нефть потеряла в цене максимально с июля

Анастасия Гевко редактор ленты
Нефть потеряла в цене максимально с июля

Вечером 26 ноября снижение цен на нефть усилилось и достигло максимума с июля 2021 года. 

В частности на бирже в Лондоне падение достигло:

  • 11,5 % – фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года ($72,6 за баррель);
  • 11,3% – котировки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в январе будущего года ($69,2 за баррель);

Обвал нефтяных котировок на мировых биржах и фондовых рынках происходит на фоне опасений инвесторов, что новый штамм Covid-19 приведет к ограничению поездок людей, и, следовательно, снижению спроса на топливо.

Также по мнению экспертов на цены влияет высвобождение нефти из стратегических запасов США и некоторых других стран.

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Источник: РБК-Украина

Фото: Pixabay

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