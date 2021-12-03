Байден готовит меры, чтобы не допустить вторжение Путина в Украину

Президент США Джо Байден заявил, что готовит комплекс мер, чтобы не допустить вторжения в Украину президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции. Байден подчеркнул, что находится в постоянном контакте с союзниками в Европе по поводу ситуации на границе Украины и России.

— Я постоянно контактировал с нашими союзниками в Европе, с украинцами. Мой госсекретарь и советник по национальной безопасности активно задействованы, и то, что я делаю, это собираю то, что, по моему мнению, будет наиболее полным и содержательным набором инициатив, чтобы Путину было очень и очень трудно идти дальше и делать то, что как люди обеспокоены, он может сделать, — подчеркнул президент США.