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Столтенберг виступив за поновлення переговорів у Нормандському форматі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що на тлі ескалації РФ на українському кордоні продовження дипломатичних переговорів у Нормандському форматі є особливо важливими.

Про це він сказав під час брифінгу 10 грудня.

– Ми вітаємо діалог між президентом Байденом та президентом Путіним, а також зусилля щодо скликання нової зустрічі у нормандському форматі, тому що діалог ще важливіший, коли напруженість висока, – повідомив Столтенберг.

Нагадаємо, президент Зеленський погодив із головою Франції Еммануелем Макроном розблокування Нормандського формату та роботи ТКГ.

9 грудня Україна в ОБСЄ оприлюднила кроки для виходу з глухого кута, який виник у переговорах щодо врегулювання збройного конфлікту, розпочатого Росією.

Джерело: НАТО

Фото: Dreamstime

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