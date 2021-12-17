НАТО у діалозі з Росією стоятиме на боці України – глава української місії при Альянсі

Глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко повідомила, що “великої трагедії” у тому, що країни Заходу допускають можливість діалогу з Російською Федерацією, немає.

– Я вважаю, головне – що ти скажеш. Тобто, які сигнали ти донесеш. Я більш ніж переконана, що НАТО у діалозі з Росією стоятиме на боці України. Це те, що я бачу і публічно, – наголосила вона.

Також Галібаренко заявила, що важливим є формат такого діалогу. На її думку, це буде Рада між НАТО і РФ, яка вже була колись.

– Якщо не помиляюся, вона не збиралась вже 18 місяців, відповідно, через ту заморозку у стосунках, яка сталася. Я думаю, що це буде саме цей формат, – вважає голова української місії.

Також вона нагадала, що президент Володимир Зеленський чітко зазначив, що яким би не був формат таких переговорів, до них має бути залучена Україна, оскільки наша доля не може обговорюватися без нашої при цьому присутності.

За словами Галібаренко, раніше, коли відбувалося засідання між НАТО та Росією, перед цим проводився захід із Україною.

– Тобто у нас була можливість також відвідати штаб-квартиру і у наших представників української влади. Донести відповідну позицію, провести відповідні зустрічі, і тому все, що потім обговорювалося, ніколи не було для нас сюрпризом, – повідомила глава місії України при НАТО.

Нагадаємо, американське агентство Bloomberg, посилаючись на дипломатів та політиків, повідомляло, що президент США Джо Байден заявив про можливість зустрічі деяких країн-членів НАТО та Росії.

За даними джерел видання, країни Балтії, Польща та Румунія висловили невдоволення цією пропозицією президента США. Частина країн НАТО розцінила таку ініціативу Байдена як дипломатичну поступку Москві.

17 грудня російське Міністерство закордонних справ опублікувало пропозицію щодо проектів договорів між США та Росією, а також НАТО і РФ щодо гарантій безпеки.

У ньому Росія вимагає юридично закріпити відмову від приймання України та Грузії до НАТО, а також – від розвитку військових відносин Альянсу із цими країнами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни-члени вивчили останні пропозиції, отримані від Росії, і наголосив, що будь-який діалог проходитиме лише в консультації з Україною.

Білий дім також відмовився вести переговори щодо європейської безпеки без союзників у Європі.