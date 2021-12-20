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Факты / Мир

Миграционный кризис на границах Евросоюза поддерживает Москва – Дуда

Юлия Соколова редактор ленты
анджей дуда

Миграционный кризис на границе между Беларусью и странами Европейского Союза поддерживает Россия.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита Люблинского треугольника.

– У нас есть кризис на границе, который был спровоцирован режимом в Беларуси. Но, несомненно, он поддерживается Москвой. Потому что никто, мне кажется, не сомневается, что эти действия скоординированы с ними, – подчеркнул Дуда.

Он уточнил, что этот кризис воплотился в атаке нелегальных мигрантов на границы Европейского Союза. В Польше она была отбита пограничниками и войсками. Однако, по словам Дуды, проблема не исчезла как для Польши, так и Литвы.

Польский лидер отметил, что белорусский режим сконцентрировал мигрантов на границах и подталкивает их к штурму. Ситуация существенно усложнилась осенью, но сейчас напряжение идет на спад.

– Однако с белорусской стороны остается еще более тысячи мигрантов, находящихся под наблюдением белорусского режима. И их направляет белорусский режим на такие действия, – добавил Дуда.

Фото: Depositphotos

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