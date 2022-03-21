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Факти / Світ

У Білорусі партизани псують техніку РФ і зупиняють потяги – радник Тихановської

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Білорусі партизани псують техніку РФ і зупиняють потяги – радник Тихановської

У Білорусі люди створюють перепони, щоб не допустити білоруських військ в Україну. Про це повідомляє радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.

За його словами, білоруси також зупиняють російські потяги і псують російську техніку.

– Білорусь – земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити білоруських військ в Україну. Україна переможе, Білорусь також буде звільнена, – написав він у Twitter.

Також Франак Вячорка опублікував карту Залізничний опір-2022, на яку нанесені результати дій білоруських партизанів.

Крім того, Вячорка додав, що російська “фабрика тролів” зараз активно веде свою діяльність в Instagram і Facebook, намагаючись посіяти ненависть між білорусами і українцями, і втягнути громадян Білорусі у війну.

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20 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія Білорусі готується до прямого вторгнення в Україну. Зокрема, зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на нашу територію.

Однак у Генштабі запевняють, що українська армія готова дати відсіч. Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що серед військовослужбовців Білорусі вже назріває страх та небажання воювати в Україні. Зокрема, від військових є запит на інформацію, як здатися у полон ЗСУ.

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Фото: Depositphotos

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