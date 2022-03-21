У Білорусі люди створюють перепони, щоб не допустити білоруських військ в Україну. Про це повідомляє радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.

За його словами, білоруси також зупиняють російські потяги і псують російську техніку.

– Білорусь – земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити білоруських військ в Україну. Україна переможе, Білорусь також буде звільнена, – написав він у Twitter.

Belarus is a land of partisans. Our heroes stop Russian trains, damage Russian equipment, hand out leaflets to prevent Belarus troops from entering Ukraine. ￼????????Ukraine will prevail, ￼️⬜️????￼️⬜️ Belarus will be liberated as well pic.twitter.com/w0Y2semvEj — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 20, 2022

Також Франак Вячорка опублікував карту Залізничний опір-2022, на яку нанесені результати дій білоруських партизанів.

Крім того, Вячорка додав, що російська “фабрика тролів” зараз активно веде свою діяльність в Instagram і Facebook, намагаючись посіяти ненависть між білорусами і українцями, і втягнути громадян Білорусі у війну.

20 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія Білорусі готується до прямого вторгнення в Україну. Зокрема, зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на нашу територію.

Однак у Генштабі запевняють, що українська армія готова дати відсіч. Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що серед військовослужбовців Білорусі вже назріває страх та небажання воювати в Україні. Зокрема, від військових є запит на інформацію, як здатися у полон ЗСУ.