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Факти / Світ

Дуда відповів Москві лайливою польською приказкою

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Дуда відповів Москві лайливою польською приказкою

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував натяки російської сторони про те, що військові дії російської армії можуть не обмежитись лише територією України.

– Можливо, це буде не дуже коректно, але є в Польщі таке прислів’я – нецензурне, щоправда: “не лякай, не лякай… (бо сам ” наробиш у штани”), – процитував він.

Вголос президент Польщі виголосив лише цензурну частину фрази.

– Ми хочемо жити у мирі. Але ми маємо бути готовими до того, що хтось може захотіти на нас напасти. Я запевняю, наша батьківщина настільки велика, що місце поховати таких нападників точно знайдеться, – запевнив польський президент.

Дуда також закликав Москву припинити бомбардування житлових будинків, внаслідок яких гине громадянське населення.

Розбомблений Київ, за його словами, місцями дуже нагадує польську столицю Варшаву 1944 року. Проте, на думку Дуди, припинення вогню скоріше зіграє на руку російській армії.

– Це їм потрібен час для перегрупування. Якби мова зайшла про припинення вогню, воно має супроводжуватися виведенням російських військ. Нам важливо, щоб Росія зламала зуби про Україну і в майбутньому – перед тим, як напасти ще на когось чи знову на Україну – заздалегідь подумала двічі, – упевнений він.

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Раніше речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявляв, що Польща має намір представити свою пропозицію про запровадження миротворчої місії в Україні на саміті НАТО, а також на засіданні Європейської ради. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у відповідь заявив, що відправлення миротворців до України може призвести до прямого зіткнення між Росією та НАТО.

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Джерело: BBC Російська служба

Фото: Depositphotos

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