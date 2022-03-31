Где найти информацию беженцам из Украины

Инфоцентр на вокзале Gdańsk Główny и инфолиния для беженцев по номеру 734 117 307 работают круглосуточно.

Граждане Украины могут получить информацию о проживании на территории Поморского воеводства, а также по адресам отделов Пограничной службы (речь идет о гражданах с т. н. неурегулированным статусом, не имеющих паспорта или другого документа, удостоверяющего личность).

Граждане Украины, которые уже находятся в Гданьске и нуждаются в помощи, могут заполнить заявление с помощью формы на сайте (доступен на украинском языке): https://ukraina.gdanskpomaga.pl/potrzebuje-pomocy/

Вся информация и необходимые контакты постоянно доступны на сайте: www.ukraina.gdanskpomaga.pl

Куда семьям заявить о помощи

Семьи, нуждающиеся в помощи, могут обратиться в центр на ул. Dolna Brama 8, работающий с 8.00 до 20.00.

В центре, где дежурят разные специалисты, можно получить убежище, еду, неотложную медицинскую помощь и последующие инструкции.

В центр можно добраться городским транспортом: с вокзала Gdansk Główny до остановки Brama Nizinna курсирует автобус номер 123. С работниками центра можно контактировать с помощью сайта www.ukraina.gdanskpomaga.pl или по номеру +48 500 218 337 (8.0).

Куда должны обращаться организованные группы

Для групп, прибывающих в Гданьск автобусами, создан центр регистрации в холле Гданьского центра спорта (Gdański Ośrodеk Sportu) на ул. Traugutta 29.

Там можно отдохнуть, принять душ, получить всю необходимую информацию, продукты, средства гигиены, а также направление в место жительства. В центре работает переводчик, медицинский спасатель и психолог. На сегодня центр может принять 100 человек.

Занятия для детей в Гданьске

Руководство стадиона ERGO ARENА (Компания Hala Gdańsk-Sopot), объединение Trefl Pomorze и спортивные клубы Trefl Sopot, Trefl Gdańsk приглашают украинских детей в возрасте 6-10 лет на бесплатные спортивные занятия, а младших (3-6 лет) – в игровую комнату.

Дети получат пазлы и игры, а также приглашения на матчи или ваучеры в Аквапарк в г. Сопот. В ERGO ARENА во время матчей команды Trefl состоится сбор необходимых вещей для вновь прибывших беженцев из Украины.

Занятия для детей из Украины будут проходить в рамках программы Trefl Kids, которую реализует объединение Trefl Pomorze. Детей будет сопровождать украиноязычный аниматор. Первый тур занятий будет проходить по понедельникам, средам и четвергам с 16.30 до 17.30.

Как добраться до занятий

Вход C1 на стадион ERGO ARENА (со стороны моря). До стадиона можно доехать по скоростной железной дороге SKM (остановка Żabianka), на трамваях (номер 2, 4, 5, 6, 8), автобусах (номер 148, 227) или троллейбусе номер 31.

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