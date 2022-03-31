Де шукати інформацію біженцям з України

Інфоцентр на вокзалі Gdańsk Główny та iнфолінія для біженців за номером 734 117 307 працюють цілодобово.

Громадяни України можуть отримати інформацію щодо проживання на території Поморського воєводства, а також щодо адрес відділів Прикордонної служби (йдеться про громадян із т. зв. неврегульованим статусом, які не мають паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу).

Громадяни України, які вже перебувають у Ґданську і потребують допомоги, можуть зробити звернення за допомогою формуляра (доступний українською мовою): https://ukraina.gdanskpomaga.pl/potrzebuje-pomocy/

Вся інформація та необхідні контакти постійно доступні на сайті: www.ukraina.gdanskpomaga.pl

Куди звертатися за допомогою окремим сім’ям

Сім’ї, що потребують допомоги, можуть звернутися в центр на вул. Dolna Brama 8, який працює з 8.00 до 20.00.

У центрі, де чергують різні фахівці, можна отримати прихисток, їжу, невідкладну медичну допомогу та подальші інструкції.

Дістатися туди можна міським транспортом: із вокзалу Gdańsk Główny до зупинки Brama Nizinna курсує автобус номер 123. З працівниками центру можна контактувати за допомогою сайту www.ukraina.gdanskpomaga.pl або інфолінії за номером +48 500 218 337 (8.00 – 20.00).

Куди повинні звертатися організовані групи

Для груп, які прибувають до Ґданська автобусами, створено центр реєстрації в холі Ґданського осередка спорту (Gdański Ośrodеk Sportu) на вул. Traugutta 29.

Там можна відпочити, прийняти душ, отримати всю потрібну інформацію, продукти, засоби гігієни, а також скерування до місця проживання. У центрі працює перекладач, медичний рятівник і психолог. На сьогодні центр може прийняти 100 осіб.

Заняття для дітей у Ґданську

Керівництво стадіону ERGO ARENА (Компанія Hala Gdańsk-Sopot), об’єднання Trefl Pomorze і спортивні клуби Trefl Sopot, Trefl Gdańsk запрошують українських дітей віком 6-10 років на безкоштовні спортивні заняття, а молодших (3-6 років) – в ігрову кімнату.

Діти отримають пазли та ігри, а також запрошення на матчі або ваучери до Аквапарку в м. Сопот. В ERGO ARENА під час матчів команди Trefl відбудеться збір необхідних речей для новоприбулих біженців із України.

Заняття для дітей із України відбуватимуться в рамках програми Trefl Kids, яку реалізує об’єднання Trefl Pomorze. Дітей супроводжуватиме україномовний аніматор. Перший тур занять відбуватиметься щопонеділка, середи і четверга з 16.30 дo 17.30.

Як дістатися на заняття

Вхід C1 до стадіону ERGO ARENА (з боку моря). До стадіону можна доїхати швидкісною залізницею SKM (зупинка Żabianka), трамваями (номер 2, 4, 5, 6, 8), автобусами (номер 148, 227) або тролейбусом номер 31.

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