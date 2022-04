Напад на мирних жителів є воєнним злочином. Росію та президента РФ притягнуть до відповідальності.

У цьому запевнила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, коментуючи обстріл російськими військами залізничного вокзалу у Краматорську.

Appalled by the horrific reports of Russian rocket attacks on civilians at Kramatorsk railway station in Eastern Ukraine.

The targeting of civilians is a war crime. We will hold Russia and Putin to account.

— Liz Truss (@trussliz) April 8, 2022