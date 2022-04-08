Напад на мирних жителів є воєнним злочином. Росію та президента РФ притягнуть до відповідальності.

У цьому запевнила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, коментуючи обстріл російськими військами залізничного вокзалу у Краматорську.

– Вражена жахливими повідомленнями про те, що російська ракета вдарила по мирних жителях на залізничній станції Краматорська на Сході України. Напад на мирних жителів є воєнним злочином. Ми притягнемо Росію та Путіна до відповідальності, – зауважила вона.

Appalled by the horrific reports of Russian rocket attacks on civilians at Kramatorsk railway station in Eastern Ukraine. The targeting of civilians is a war crime. We will hold Russia and Putin to account. — Liz Truss (@trussliz) April 8, 2022

8 квітня російські війська завдали удару з повітря по залізничному вокзалу в Краматорську. Поліція та рятувальники, які працюють на місці події, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей.

У Донецькій ОВА повідомили, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі українців, оскільки відбувається евакуація мирних жителів до більш безпечних областей України.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську загинули 39 людей, ще 87 зазнали поранень.