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Факти / Світ

Це воєнний злочин: очільниця МЗС Британії про обстріл вокзалу у Краматорську

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Це воєнний злочин: очільниця МЗС Британії про обстріл вокзалу у Краматорську

Напад на мирних жителів є воєнним злочином. Росію та президента РФ притягнуть до відповідальності.

У цьому запевнила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, коментуючи обстріл російськими військами залізничного вокзалу у Краматорську.

– Вражена жахливими повідомленнями про те, що російська ракета вдарила по мирних жителях на залізничній станції Краматорська на Сході України. Напад на мирних жителів є воєнним злочином. Ми притягнемо Росію та Путіна до відповідальності, – зауважила вона.

8 квітня російські війська завдали удару з повітря по залізничному вокзалу в Краматорську. Поліція та рятувальники, які працюють на місці події, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей.

У Донецькій ОВА повідомили, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі українців, оскільки відбувається евакуація мирних жителів до більш безпечних областей України.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську загинули 39 людей, ще 87 зазнали поранень.

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Фото: ДСНС

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