США и ряд других стран настаивают на том, чтобы Индонезия включила Украину в качестве гостя на саммит G20, который запланирован на ноябрь.

Об этом пишет издание Bloomberg.

В этом году принимающей стороной G20 является Индонезия, но она хочет “остаться беспристрастной”.

При этом США разочарованы отказом Джакарты отозвать приглашение для президента России Владимира Путина. РФ является членом G20, наряду с такими странами, как Китай и Индия, которые не поддержали санкции против Москвы за ее военную агрессию против нашей страны.

Принимающая страна традиционно приглашает ряд стран присоединиться к некоторым аспектам саммита в качестве наблюдателей, хотя они, как правило, не участвуют в официальных дискуссиях.

Как пишет Bloomberg, приглашение для Зеленского стало бы “дипломатическим кошмаром”, если бы Путин решил лично присутствовать на саммите.

Related video

Сейчас неясно, станет ли участие Украины достаточным фактором того, чтобы гарантировать появление других лидеров. Например, президент США Джо Байден не будут сидеть за одним столом с Путиным.

США входят в число тех, кто полностью поддерживает исключение России из G20. РФ была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году.

Кроме того, некоторые лидеры просто предпочитают отправить на саммит делегацию более низкого уровня. Точно так же маловероятно, что российский президент будет принимать участие в каких-либо мероприятиях, где будет присутствовать Владимир Зеленский.

Сейчас Владимир Путин отказывается встречаться с Владимиром Зеленским, хотя украинский президент говорит, что это единственный способ положить конец войне.

Что касается саммита, то решения о приглашении Украины пока нет. А Путин и вовсе может принять участие виртуально.