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Факты / Мир

США и союзники лоббируют участие Украины в саммите G20

Марта Бондаренко редактор ленты
США и союзники лоббируют участие Украины в саммите G20

США и ряд других стран настаивают на том, чтобы Индонезия включила Украину в качестве гостя на саммит G20, который запланирован на ноябрь.

Об этом пишет издание Bloomberg.

В этом году принимающей стороной G20 является Индонезия, но она хочет “остаться беспристрастной”.

При этом США разочарованы отказом Джакарты отозвать приглашение для президента России Владимира Путина. РФ является членом G20, наряду с такими странами, как Китай и Индия, которые не поддержали санкции против Москвы за ее военную агрессию против нашей страны.

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Принимающая страна традиционно приглашает ряд стран присоединиться к некоторым аспектам саммита в качестве наблюдателей, хотя они, как правило, не участвуют в официальных дискуссиях.

Как пишет Bloomberg, приглашение для Зеленского стало бы “дипломатическим кошмаром”, если бы Путин решил лично присутствовать на саммите.

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Сейчас неясно, станет ли участие Украины достаточным фактором того, чтобы гарантировать появление других лидеров. Например, президент США Джо Байден не будут сидеть за одним столом с Путиным.

США входят в число тех, кто полностью поддерживает исключение России из G20. РФ была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году.

Кроме того, некоторые лидеры просто предпочитают отправить на саммит делегацию более низкого уровня. Точно так же маловероятно, что российский президент будет принимать участие в каких-либо мероприятиях, где будет присутствовать Владимир Зеленский.

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Сейчас Владимир Путин отказывается встречаться с Владимиром Зеленским, хотя украинский президент говорит, что это единственный способ положить конец войне.

Что касается саммита, то решения о приглашении Украины пока нет. А Путин и вовсе может принять участие виртуально.

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Источник: Bloomberg

Фото: Getty Images

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