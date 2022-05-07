Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що варто готуватися до посилення війни в Україні, яку розв’язала Росія.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

За словами Столтенберга, НАТО має намір допомагати Україні, поки Путін продовжуватиме війну, навіть якщо на це підуть місяці чи роки. Водночас генсек хоче зробити все, щоб не допустити поширення війни.

На запитання, до чого Україні варто готуватися, Єнс Столтенберг відповів, що до ще більшого наступу, ще більшої жорстокості, ще більших руйнувань.

Нинішній наступ російської армії на Донбасі поки не набирає обертів, бо Збройні сили України відчайдушно обороняються.

– Ми бачимо різкий контраст між російськими та українськими військами: українські війська хоробрі й знають, за що воюють. Російські війська страждають від поганого керівництва, низького бойового духу, багато хто з росіян не знає, за що воює, — зазначив Столтенберг.

На запитання, чи варто чекати Третьої світової війни, генсек відповів, що необхідно максимально знизити ризики.

Зараз дивляться

– Ми завжди маємо серйозно ставитися до ризику виникнення великої війни. Саме тому існує НАТО. Війна жахлива. Війна означає знищення. Завдання Альянсу – максимально мінімізувати ризик війни шляхом стримування та колективної оборони. Ми цим займаємося понад 70 років, — заявив Столтенберг.

На думку генсека НАТО, зараз головне завдання Альянсу – зробити все, щоби війна в Україні не перекинулася на інші країни.

– Ось чому ми не спрямовуємо війська НАТО в Україну. Ми підтримуємо країну, але НАТО навмисно не є стороною війни, – сказав Столтенберг.

Водночас НАТО збільшує чисельність військ та техніки на східному фланзі Альянсу.

– Москва має гранично розуміти, що напад на країну НАТО буде нападом на всі 30 держав-членів, – сказав Єнс Столтенберг.

Щодо ядерної риторики російського керівництва, то, за словами генсека, це безвідповідально та нерозумно. Він наголосив, що ядерну війну не можна виграти.

Джерело: Welt am Sonntag