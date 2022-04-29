Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс готов поддерживать Украину в войне с Россией, даже если военные действия продлятся месяцы или годы.

Такое заявление он сделал, выступая сегодня на молодежном саммите в Брюсселе. Столтенберг выразил мнение, что дальнейшее течение войны в Украине “непредсказуемо”.

– Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Ситуация в Украине очень непредсказуема и хрупкая. Но вполне вероятно, что эта война затянется и продлится месяцы и годы, — подчеркнул генсек НАТО.

В связи с этим он заверил, что Альянс в случае необходимости готов поддерживать Украину в течение многих лет.

Помощь НАТО будет предусматривать перевооружение нашего государства: переход со старого оружия советского образца на современное западное вооружение, отвечающее стандартам Альянса.

– Союзники по НАТО готовятся оказывать поддержку в течение длительного периода, а также помогать Украине в переходе от старого оборудования советских времен к более современному вооружению и системам по стандартам НАТО, что также потребует дополнительной подготовки, – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что Запад продолжит оказывать давление на главу РФ Владимира Путина, чтобы тот прекратил вторжение в Украину. Речь идет как о санкционном давлении, так и о предоставлении Киеву экономической и военной помощи.

Следует отметить, что страны НАТО, среди прочего, отправляли Украине тяжелое вооружение советского образца, например, находившееся на складах восточноевропейских государств-членов Альянса. В то же время, в наше государство поступает и современное вооружение.

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26 апреля на американской авиабазе Рамштайн, которая находится на территории Германии, состоялась встреча министров обороны 40 стран мира. Главной ее темой была военная поддержка Украины.

Как сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, страны-партнеры собрали около $5 млрд военной помощи нашему государству.

В рамках этой встречи министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ее страна дала согласие на поставку в Украину самоходных бронированных зенитных установок Gepard.

Одним из итогов встречи стало создание консультативной группы по обороне Украины. Она будет действовать на постоянной основе.