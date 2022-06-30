Червень, 30 в 19:59

Кожен другий дорослий біженець у Польщі, який отримав номер PESEL, вже знайшов роботу. Більшість із цих людей працевлаштувалися у торгівлі, службі догляду або на складах.

За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, станом на червень, у країні знайшли легальну роботу понад 240 тис. біженців з України. Частина біженців мають вищу освіту, але не працюють за професією. Серед причин – незнання польської мови.

Кого шукають найбільше

За різними прогнозами, у Польщі найбільший дефіцит кадрів у IT-сфері. Зарплати в айтівців невпинно зростають і, ймовірно, зростатимуть надалі.

Зараз дивляться

У Польщі люди почали активно купувати в інтернеті.

– Ця робота добре підходить для жінок. Пандемія коронавірусу привела до того, що 77% інтернет-користувачів у цій країні замовляють товари й послуги онлайн. Через це компанії шукають персонал для інтернет-торгівлі, – розповідає Агнешка, експертка ринку праці.

Крім того, компанії з різних галузей активно шукають фахівців з логістики – тих, хто плануватиме попит, транспортуватиме та координуватиме постачання.

Ці спеціалісти потрібні скрізь, де є виробництво та збут. Водночас є потреба й у водіях та складських працівниках. Ще потрібні – психологи і психіатри.

Також жінкам почали пропонувати “чоловічу” роботу.

– Наприклад, у логістичній галузі – вакансії комплектувальниць товарів на складах. Щоб найняти таких працівниць, на деяких складах зменшують вагу посилок до комфортної для жінок. Зарплата від 3 500 злотих (близько 26 тис. грн), – розповідає Агнешка, експертка ринку праці.

Українок навіть відправляють до спеціальних шкіл, оскільки у Польщі починається “високий сезон” у сферах логістики та торгівлі й потрібні, наприклад, оператори автонавантажувача.

Також чимало роботи на підприємствах харчової промисловості. Без знання мови і досвіду жінки отримують близько 3 500 злотих на місяць (26 тис. грн). Це робота на рибзаводах, м’ясокомбінатах, заводах із виготовлення делікатесів.

– У туристичний сезон чимало роботи у готелях та ресторанах. Для покоївок та помічниць на кухні пропонують зарплату в 3 500-3 600 злотих (24, 5 тис. грн), – каже експертка ринку праці.

Загалом, у Польщі нині мінімальна зарплата – близько 2 363 злотих (16 500 грн).

Як влаштуватися на роботу в Польщі українцю

Для того, щоб мати можливість легально працювати на території Польщі, українець повинен отримати PESEL – порядковий номер, що складається з букв і цифр (аналог ID-коду). Він дає право на законних підставах жити і працювати в Польщі 18 місяців з можливістю продовження до 36 місяців. Якщо у вас є статус біженця або тимчасового захисту, ви автоматично отримуєте право на роботу і доступ до ринку праці в Польщі. Додаткових віз і документів для цього вам не потрібно.

Як знайти роботу?

Роботу можна знайти або серед знайомих, або звернутися по допомогу в Бюро праці – це аналог української служби зайнятості. Також можна скористатися спеціалізованими сайтами і сервісами з пошуку роботи:

В якості додаткового джерела робочих вакансій радимо звернути увагу на мобільні додатки ePraca і Workport, а також підписатися на тематичні групи в Facebook. Враховуйте, що без знання польської мови ви будете заробляти менше, ніж з ним.