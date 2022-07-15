Июль, 14 в 21:20

Министр обороны Украины Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и посол США в Украине Бриджит Бринк обсудили системы учета и прозрачности военной помощи.

Министр поблагодарил Бринк и американский народ за укрепление обороноспособности Украины и отметил эффективность применения украинскими воинами систем HIMARS по составам и базам российских оккупантов.

В ответ посол отметила, что верит, что дальнейшая поддержка ВСУ даст максимальный результат.

Сейчас смотрят

– Мы делаем все, что возможно, для Украины и ее защитников. Мы здесь, чтобы работать, строить наши планы и укреплять Украину, – отметила Бринк.

Во время разговора была исключена какая-либо утечка или бесконтрольное использование оружия, которое предоставляют Украине партнеры. Кроме того, собеседники затронули вопрос запуска систем развития логистического учета программ совместно с партнерами.

Министр обороны и главнокомандующий ВСУ акцентировали внимание на том, что благодаря помощи партнеров наши военные могут отслеживать подготовку к запуску и сам запуск российских ракет для ударов по Украине. А сами ракетные системы РФ, установленные на кораблях, тоже представляют опасность для украинцев.

– ВСУ следят за действиями врага в Черном море. Российские корабли не решаются приблизиться к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты, — заметил Залужный.

Резников, Залужный и Бринк отметили дальнейшее взаимодействие в обеспечении своевременных и эффективных решений для удовлетворения потребностей украинской армии и дальнейшую консолидацию усилий двух государств для отражения вооруженной агрессии России.

14 июля руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал депутатов Верховной Рады сделать процесс использования Украиной западного оружия максимально открытым. Он предложил создать временную специальную комиссию по контролю за использованием оружия, которое Украина получает от партнеров.