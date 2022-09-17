НАТО продовжить підтримувати Україну із настанням зими – адмірал Альянсу

Вересень, 17 в 15:21

Із настанням зими НАТО продовжить підтримувати Україну, проти якої веде повномасштабну війну РФ.

У цьому запевнив голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу, адмірал Роб Бауер.

– Надзвичайна сміливість українських Збройних сил і українського народу знову й знову братиме гору над ворогом. Союзники НАТО будуть підтримувати їх стільки, скільки необхідно. Наближається зима, але наша підтримка залишиться непохитною, – заявив він.

Роб Бауер додав, що повномасштабна війна Росії проти України стала початком нової доби глобальної безпеки. За його словами, нападу зазнав увесь міжнародний порядок, заснований на правилах.

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До слова, днями ЗМІ також повідомили, що Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план, як підтримувати українську армію в середньо- та довгостроковій перспективі, зокрема після закінчення війни з Росією.

Зі свого боку глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, попри будь-які погрози та шантаж з боку Російської Федерації.

Він наголосив на тому, що війна має скінчитися виведенням російських військових з усієї території України.