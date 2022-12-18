Декабрь, 18 в 10:56

Северная Корея 18 декабря запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря в рамках возобновления испытаний оружия. Этот запуск стал восьмым в этом году.

Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что северокорейская ракета пролетела 300 км на максимальной высоте в около 600 км, прежде чем упала у восточного побережья Северной Кореи и за пределами исключительной экономической зоны Японии. По его словам, никаких повреждений судов или самолетов не зафиксировано.

— Если Северная Корея намеренно осуществила запуск ракеты в то время, когда международное сообщество отвлекается на российское вторжение в Украину, такой акт абсолютно непростителен. Какими бы ни были мотивы, повторные ракетные запуски Северной Кореи абсолютно непростительны, и мы не можем игнорировать значительный ракетный и ядерный прогресс, — сказал он журналистам.

Северная Корея пытается усовершенствовать свои технологии в области оружия и оказать давление на Соединенные Штаты, чтобы заставить их пойти на уступки, такие как ослабление санкций, на фоне зашедших в тупик длительных переговоров о разоружении.

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Есть предположение, что Северная Корея также может рассматривать озабоченность США конфликтом в Украине как шанс ускорить испытательную деятельность без какой-либо серьезной реакции со стороны Вашингтона.

Напомним, КНДР запустила баллистическую ракету 18 ноября, которая упала вблизи японского острова Хоккайдо.