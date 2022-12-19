Грудень, 19 в 13:51

У Білорусі завершили позачергову перевірку бойової готовності військ, оголошену 13 грудня самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни.

Зазначено, що керував перевіркою держсекретар Радбезу Олександр Вольфович.

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На початку раптової перевірки боєготовності військ у Білорусі заявляли, що в ході заходів військам потрібно буде у найкоротші терміни дістатися до призначених районів, здійснити інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина. Вони не знаходяться безпосередньо поблизу кордону з Україною.

У понеділок, 19 грудня, у Мінську Лукашенко зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв вважає, що вони обговорюватимуть, серед іншого, наземну операцію проти України.

Джерело: Міноборони Білорусі