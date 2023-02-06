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Правительство Японии устанавливает потолок цен на российскую нефть — МИД страны

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Японія
Фото: Dreamstime

Правительство Японии в рамках санкционной политики против РФ в соответствии с позицией стран G7 устанавливает ограничение цен на нефтепродукты РФ.

Об этом сообщает МИД страны.

Отмечается, что устанавливается лимитирование цен на российские нефтепродукты, которые транспортируются морем, в размере $100 и $45 за баррель в зависимости от их категории.

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По информации японского внешнеполитического ведомства, меры вступают в силу с 6 февраля.

Объявленные японской стороной рестрикции соответствуют аналогичным мерам, объявленным Евросоюзом. Совет ЕС утвердил установление двух предельных цен на происходящие или экспортируемые из РФ нефтепродукты.

Ранее сообщалось, что страны-представители G7 планируют в марте пересмотреть уровень ограничения цен на российскую нефть.

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