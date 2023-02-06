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Факти / Світ

Уряд Японії встановлює стелю цін на російську нафту – МЗС країни

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Японія
Фото: Dreamstime

Уряд Японії у рамках санкційної політики проти РФ відповідно до позиції країн G7 встановлює обмеження цін на нафтопродукти РФ.

Про це повідомляє МЗС країни.

Зазначається, що встановлюється лімітування цін на російські нафтопродукти, що транспортуються морем, у розмірі $100 і $45 за барель залежно від їх категорії.

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За інформацією японського зовнішньополітичного відомства, заходи набирають чинності з 6 лютого.

Оголошені японською стороною рестрикції відповідають аналогічним заходам, оголошеним Євросоюзом. Рада затвердила встановлення двох граничних цін на нафтопродукти, що походять або експортуються з РФ.

Крім того, офіційні представники країн G7 планують у березні переглянути рівень обмеження цін на російську нафту.

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