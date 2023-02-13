Вже на цьому тижні посли ЄС обговорять десятий пакет санкцій проти Росії

Лютий, 13 в 11:25

У середу, 15 лютого, посли Євросоюзу планують зібратися, щоб обговорити десятий пакет санкцій проти Росії.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав редактор видання Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

– Пакет не включатиме енергетичних санкцій, – написав Йозвяк.

EU ambassadors to discuss the 10th sanctions package on #Russia on Wed. with no energy sanctions foreseen, this package should (famous last words…) be adopted already next week. #Ukraine Зараз дивляться — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 13, 2023

Він зазначив, що новий пакет санкцій має бути ухвалений вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше президент ЄК Урсула фон дер Ляєн заявляла, що санкції торкнуться низки політичних та військових лідерів, а також Єврокомісія зверне увагу на прохання президента України Володимира Зеленського про обмеження проти Путінських пропагандистів.

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Джерело: Рікард Йозвяк