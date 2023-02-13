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Факти / Світ

Вже на цьому тижні посли ЄС обговорять десятий пакет санкцій проти Росії

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Вже на цьому тижні посли ЄС обговорять десятий пакет санкцій проти Росії

У середу, 15 лютого, посли Євросоюзу планують зібратися, щоб обговорити десятий пакет санкцій проти Росії.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав редактор видання Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

– Пакет не включатиме енергетичних санкцій, – написав Йозвяк. 

Він зазначив, що новий пакет санкцій має бути ухвалений вже наступного тижня. 

Нагадаємо, раніше президент ЄК Урсула фон дер Ляєн заявляла, що санкції торкнуться низки політичних та військових лідерів, а також Єврокомісія зверне увагу на прохання президента України Володимира Зеленського про обмеження проти Путінських пропагандистів.

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Джерело: Рікард Йозвяк

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