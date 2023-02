Вже на цьому тижні посли ЄС обговорять десятий пакет санкцій проти Росії

У середу, 15 лютого, посли Євросоюзу планують зібратися, щоб обговорити десятий пакет санкцій проти Росії.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав редактор видання Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

EU ambassadors to discuss the 10th sanctions package on #Russia on Wed. with no energy sanctions foreseen, this package should (famous last words…) be adopted already next week. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 13, 2023