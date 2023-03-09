Двигаемся в сторону Европы. В Грузии отозвали законопроект об “иноагентах”, который вызвал масштабные протесты
В Грузии из парламента отозвали законопроект об иностранных агентах, который вызвал масштабные протесты в стране.
Соответствующее заявление парламентского большинства с участием Грузинской мечты и Силы народа обнародовали 9 марта.
— Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык “российского закона”, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса, — говорится в заявлении.
В заявлении также обвиняют радикальные силы, которым якобы “удалось привлечь часть молодежи к противоправной деятельности”.
— Мы должны максимально заботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о прогрессе Грузии на пути европейской интеграции… Учитывая все вышеизложенное, как власть, ответственная перед каждым членом общества, мы решили безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект, — говорится в документе.
В то же время в парламенте пообещали позже лучше объяснить обществу, для чего был принят законопроект “и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране”.
Источник: заявление парламентского большинства