Март, 09 в 9:43

В Грузии из парламента отозвали законопроект об иностранных агентах, который вызвал масштабные протесты в стране.

Соответствующее заявление парламентского большинства с участием Грузинской мечты и Силы народа обнародовали 9 марта.

— Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык “российского закона”, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса, — говорится в заявлении.

В заявлении также обвиняют радикальные силы, которым якобы “удалось привлечь часть молодежи к противоправной деятельности”.

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— Мы должны максимально заботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о прогрессе Грузии на пути европейской интеграции… Учитывая все вышеизложенное, как власть, ответственная перед каждым членом общества, мы решили безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект, — говорится в документе.

В то же время в парламенте пообещали позже лучше объяснить обществу, для чего был принят законопроект “и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране”.

Источник: заявление парламентского большинства