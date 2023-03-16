Передача Украине истребителей МиГ-29 укрепит безопасность Польши — правительство

Март, 16 в 14:20

Передача истребителей МиГ-29 Украине укрепит безопасность Польши.

Об этом в эфире польского радио заявил спикер правительства страны Петр Мюллер, сообщает агентство PAP.

– Наша безопасность выиграет от этого, потому что все время мы будем держать российский фронт далеко от наших границ, – сказал он.

Также Мюллер отметил, что Польша укрепляет свою оборону через заключение дальнейших контрактов на оснащение армии, а также получает компенсацию от Европейского Союза за оборудование, которое получила Украина.

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– Если сегодня кто-то хочет подорвать поддержку Украины в плане борьбы с Россией, то он не понимает, что на очереди будет Польша, – резюмировал спикер польского правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 за четыре-шесть недель.