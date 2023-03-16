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Факти / Світ

Передання Україні винищувачів МіГ-29 зміцнить безпеку Польщі – уряд

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Piotr Müller_Петр Мюллер

Передання винищувачів МіГ-29 Україні зміцнить безпеку Польщі.

Про це в ефірі польського радіо заявив спікер уряду країни Пьотр Мюллер, повідомляє агенція PAP.

– Наша безпека виграє від цього, тому що весь час ми триматимемо російський фронт далеко від наших кордонів, — сказав він.

Також Мюллер зазначив, що Польща зміцнює свою оборону через укладання подальших контрактів на оснащення армії, а також отримує компенсацію від Європейського Союзу за обладнання, яке отримала Україна.

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– Якщо сьогодні хтось хоче підірвати підтримку України у плані боротьби з Росією, то він не розуміє, що на черзі буде Польща, — резюмував спікер польського уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 за чотири-шість тижнів.

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