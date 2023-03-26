МИД Германии обвинил Путина в попытке ядерного запугивания

Март, 26 в 14:43

В Министерстве иностранных дел Германии считают заявление российского диктатора Владимира Путина о планах разместить на территории Беларуси ядерное оружие попыткой запугивания.

Об этом пишет Welt.

— Сравнение, проведенное президентом Путиным по распределению ядерных сил НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией, — говорится в заявлении немецкого ведомства.

Германия также напомнила, что Беларусь на международном уровне обязалась быть свободной от ядерного оружия.

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25 марта Путин заявил, что планирует разместить ядерное оружие на территории Беларуси. По его словам, до 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Источник: Welt