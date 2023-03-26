МЗС Німеччини звинуватило Путіна у спробі ядерного залякування

Березень, 26 в 14:43

У Міністерстві закордонних справ Німеччини вважають заяву російського диктатора Володимира Путіна про плани розмістити на території Білорусі ядерну зброю спробою залякування.

Про це пише Welt.

– Порівняння, проведене президентом Путіним щодо розподілу ядерних сил НАТО, вводить в оману і не може бути використане для виправдання кроку, оголошеного Росією, – йдеться у заяві німецького відомства.

Німеччина також нагадала, що Білорусь на міжнародному рівні зобов’язалася бути вільною від ядерної зброї.

Зараз дивляться

25 березня Путін заявив, що планує розмістити ядерну зброю на території Білорусі. За його словами, до 1 липня там завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.

Джерело: Welt