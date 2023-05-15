Спершу має перемогти у війні: Столтенберг про майбутнє членство України у НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз немає сенсу обговорювати, коли і як Україна може стати членом організації Північноатлантичного договору, поки вона не переможе у війні.

Про це він сказав в інтерв’ю на Копенгагенському саміті з питань демократії.

За його словами, під час саміту НАТО союзники надішлють дуже чіткий сигнал про підтримку України, і це буде проявлятися різними способами.

— Що стосується членства. Я очікую, що союзники з НАТО скажуть, що Україна стане членом блоку. Про це було заявлено кілька разів. Україна має право обирати свій власний шлях. Не Москва має вирішувати, що Україна може робити, а Україна має вирішувати. А питання членства вирішуватимуть союзники з НАТО… і, звісно, двері НАТО залишаються відчиненими, – сказав генсек.

На саміті він очікує узгодження багаторічної програми для України. У ній буде закладено, як допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин і техніки радянських часів до стандартних доктрин і техніки НАТО, щоб стати повністю оперативно сумісною з НАТО.

За словами Столтенберга, це допоможе Україні просуватися до членства в НАТО. Він також висловив упевненість, що усі члени організації скажуть, що найнагальнішим завданням зараз є забезпечення перемоги України.

— Тому що тільки якщо Україна переможе як суверенна незалежна країна в Європі, є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу, – додав генсек.

21 квітня стало відомо, що Володимир Зеленський прийняв запрошення генсека НАТО Єнса Столтенберга взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у липні.

Джерело : The Guardian

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