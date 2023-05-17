Изучаем все варианты: во Франции думают над поставкой Украине ракет Scalp

Франция изучает возможность поставки Украине дальнобойных ракет Scalp. Эти ракеты считаются аналогом предоставленных британских Storm Shadow.

Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Издание пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон намекнул во время своего интервью на телеканале TF1, что Париж изучает возможность поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия Scalp.

— Мы изучаем все варианты, — сказали в Елисейском дворце изданию Le Monde, уточнив при этом, что “сейчас это не планируется”.

Scalp — это управляемая ракета класса воздух-земля, предназначенная для поражения неподвижных целей на большом расстоянии. Она была разработана в 1990-х французской компанией Matra и британской British Aerospace. Scalp — акроним от Long Range Autonomous Conventional Cruise System.

Ее дальность официально составляет 250 км, но может достигать 500 км или даже 700 км в зависимости от версии. Позволяет поражать стратегические цели, расположенные в тылу боевых действий, такие, как командные центры, склады боеприпасов или логистические узлы.

11 мая Великобритания объявила о поставках Киеву ракет Storm Shadow, аналогов французских Scalp.

Источник: Le Monde

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