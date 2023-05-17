Вивчаємо всі варіанти: у Франції думають над постачанням Україні ракет Scalp

Франція вивчає можливість постачання Україні далекобійних ракет Scalp. Ці ракети вважаються аналогом наданих британських Storm Shadow.

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

Видання пише, що президент Франції Еммануель Макрон натякнув під час свого інтерв’ю на телеканалі TF1, що Париж вивчає можливість постачання Києву ракет дальнього радіусу дії Scalp.

– Ми вивчаємо всі варіанти, – сказали у Єлисейському палаці виданню Le Monde, уточнивши водночас, що “нині це не планується”.

Scalp – це керована ракета класу повітря-земля, призначена для ураження нерухомих цілей на великій відстані. Вона була розроблена у 1990-х французькою компанією Matra і британською British Aerospace. Scalp – це акронім від Long Range Autonomous Conventional Cruise System.

Її дальність офіційно становить 250 км, але може сягати 500 км або й 700 км – залежно від версії. Дозволяє вражати стратегічні цілі, розташовані в тилу бойових дій, такі, як командні центри, склади боєприпасів або логістичні вузли.

11 травня Велика Британія оголосила про постачання Києву ракет Storm Shadow, аналогів французьких Scalp.

Джерело: Le Monde

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