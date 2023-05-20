Блинкен сыграл ключевую роль в решении США по истребителям F-16 для Украины — WP

Госсекретарь США Энтони Блинкен был главной силой в администрации Джо Байдена, который больше всего настаивал на том, чтобы разрешить передачу Украине самолетов F-16 из арсенала союзников.

Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Блинкен играл подобную роль, когда НАТО оказалось в тупике относительно того, предоставлять ли Украине современные танки. Тогда Германия колебалась относительно одобрения передачи танков Leopard 2.

Газета пишет, что препятствие преодолели, когда Блинкен подтолкнул Белый дом к одобрению передачи танков M1 Abrams, несмотря на сопротивление Пентагона. Впоследствии это позволило европейским союзникам присоединиться к поставкам.

Согласие Белого дома на передачу Киеву истребителей F-16, по данным источников, является результатом давления союзников по НАТО, Конгресса США и лично президента Украины Владимира Зеленского.

Президент США Джо Байден долгое время отказывался давать зеленый свет на передачу Украине американских истребителей. Из-за позиции Вашингтона страны Европы не могли даже тренировать украинских пилотов на F-16.

Газета пишет, что сроки поставки боевых самолетов могут быть не такими быстрыми, как ожидает Киев. Потенциальным поставщикам, таким как Нидерланды, Дания, Норвегия и Польша, нужно время для проверки своих арсеналов, а также ресурсов для проведения обучения летчиков.

20 мая советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отказался от своей позиции против предоставления Украине истребителей F-16.

Кроме того, Байден сообщил своим коллегам в Большой семерке, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов на истребителях.

Источник : The Washington Post

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