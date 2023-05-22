Президент Чехии призвал не отказываться от усилий для разгрома РФ в Украине

Президент Чехии Петр Павел призвал не отказываться от совместных усилий, направленных на победу над Россией в Украине.

Об этом он сказал во время речи на церемонии чествования памяти жертв нацистских преследований на Национальном кладбище в Терезине, пишет iDNES.

По его словам, совместные действия, направленные на поражение РФ в войне против Украины, помогут отказаться от нарушения правил международного порядка, свидетелями которого мы являемся.

— Мы должны быть мотивированы. Нас должен мотивировать тот самый исторический опыт, о котором мы сегодня говорим. Это правильно, что мы его вспоминаем и ставим в контекст сегодняшней ситуации, только так мы можем избежать повторения ошибок прошлого, — подчеркнул он.

Ранее Чехия отменила решения, которые до сих пор позволяли России бесплатно пользоваться большими массивами земли на территории страны.

Источник: iDNES

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