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Президент Чехії закликав не відмовлятися від зусиль для розгрому РФ в Україні

президент Чехії
Фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел закликав не відмовлятися від спільних зусиль, спрямованих на перемогу над Росією в Україні.

Про це він сказав під час промови на церемонії вшанування пам’яті жертв нацистських переслідувань на Національному кладовищі у Терезині, пише iDNES.

За його словами, спільні дії, спрямовані на поразку РФ у війні проти України, допоможуть відмовитись від порушення правил міжнародного порядку, свідками якого ми є.

– Ми повинні бути мотивовані. Нас має мотивувати той самий історичний досвід, про який ми сьогодні говоримо. Це правильно, що ми його згадуємо і ставимо в контекст сьогоднішньої ситуації, тільки так ми можемо уникнути повторення помилок минулого, – наголосив він.

Раніше Чехія скасувала рішення, які донині дозволяли Росії безплатно користуватися великими масивами землі на території країни.

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Джерело: iDNES

Війна в Україні, Петр Павел, Росія, Чехія
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