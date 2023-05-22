Президент Чехії закликав не відмовлятися від зусиль для розгрому РФ в Україні

Президент Чехії Петр Павел закликав не відмовлятися від спільних зусиль, спрямованих на перемогу над Росією в Україні.

Про це він сказав під час промови на церемонії вшанування пам’яті жертв нацистських переслідувань на Національному кладовищі у Терезині, пише iDNES.

За його словами, спільні дії, спрямовані на поразку РФ у війні проти України, допоможуть відмовитись від порушення правил міжнародного порядку, свідками якого ми є.

– Ми повинні бути мотивовані. Нас має мотивувати той самий історичний досвід, про який ми сьогодні говоримо. Це правильно, що ми його згадуємо і ставимо в контекст сьогоднішньої ситуації, тільки так ми можемо уникнути повторення помилок минулого, – наголосив він.

Раніше Чехія скасувала рішення, які донині дозволяли Росії безплатно користуватися великими масивами землі на території країни.

Джерело: iDNES

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.