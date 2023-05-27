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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Молитва за Украину и контрнаступление ВСУ: хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла

зламали сайт Кирила

Официальный сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла в Переделкино взломали хакеры.

На главной странице патриаршего Подворья разместили молитву и тексты в поддержку контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в начале проигрывается видеоролик с молитвой за освобождение Украины перед контрнаступлением, который ранее опубликовали Генштаб и командующий ВСУ Валерий Залужный.

Сайт партиарха РПЦ Кирилла благословил контрнаступление ВСУ после работы хакеров

Скриншот: сайт резиденции Кирилла

Текст молитвы размещен на украинском языке под названием Молитва за контрнаступление.

— Господи Боже сил, Боже спасения нашего, ты единственный творишь чудеса. Взгляни к милости и милосердии на смирение рабов твоих и человеколюбиво выслушай и помилуй нас: ибо враги наши собрались на нас, чтобы погубить нас и уничтожить государство наше и святыни наши. Помоги нам Боже, спаситель наш, и освободи нас, ради славы имени твоего, и пусть на нас исполнятся слова, сказанные Моисеем: будьте смелыми, стойте и увидите спасение от Господа, ибо Господь борется за нас. Слава Украине!

Ниже на странице размещена информация о Вооруженных силах Украины, а также написано: Мы верим в ВСУ! Победа будет за Украиной рядом со снимками украинских защитников на танках и авиации.

Сайт партиарха РПЦ Кирилла благословил контрнаступление ВСУ после работы хакеров

Скриншот: сайт резиденции Кирилла

Далее размещена еще одна молитва, но на этот раз за Украину. Она повторяет слова из видеоролика, размещенного Генштабом.

Молитва за Украину и контрнаступление ВСУ: хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла
Скриншот: сайт резиденції Кирила
Молитва за Украину и контрнаступление ВСУ: хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла
Скриншот: сайт резиденції Кирила
Молитва за Украину и контрнаступление ВСУ: хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла
Молитва за Украину и контрнаступление ВСУ: хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла

В конце главной страницы сайта его пользователям предлагают поддержать ВСУ, а рядом с картой, где именно расположена резиденция Кирилла, размещен еще один баннер с украинскими военными, флагом и подписью: Верим в Украину! Верим в ВСУ!

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Молитва за Украину и контрнаступление ВСУ: хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла

ВСУ, Патріарх Кирил, РПЦ, Хакеры
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