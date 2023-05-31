В Белом доме заявили, что Украина планирует начать контрнаступление летом
Украина собирается начать контрнаступление летом, а Соединенные Штаты готовят новые поставки оружия для Киева.
Об этом координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил в комментарии телеканалу CNN.
— Мы поддерживали связь с нашими украинскими коллегами, когда они начали планировать это контрнаступление. Мы остаемся с ними на связи, — сказал Кирби.
В середине мая Кирби сообщил, что Соединенные Штаты будут предоставлять Украине регулярные пакеты помощи в сфере безопасности и обороны в течение следующих месяцев.
Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинская армия готова к контрнаступлению, которое может начаться в ближайшее время.
А руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов отмечал, что Украина уже получила необходимое минимальное количество вооружения и военной техники для контрнаступления.
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