В Белом доме заявили, что Украина планирует начать контрнаступление летом

Украина собирается начать контрнаступление летом, а Соединенные Штаты готовят новые поставки оружия для Киева.

Об этом координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил в комментарии телеканалу CNN.

— Мы поддерживали связь с нашими украинскими коллегами, когда они начали планировать это контрнаступление. Мы остаемся с ними на связи, — сказал Кирби.

В середине мая Кирби сообщил, что Соединенные Штаты будут предоставлять Украине регулярные пакеты помощи в сфере безопасности и обороны в течение следующих месяцев.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинская армия готова к контрнаступлению, которое может начаться в ближайшее время.

А руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов отмечал, что Украина уже получила необходимое минимальное количество вооружения и военной техники для контрнаступления.

Источник : CNN

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