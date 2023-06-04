Конец эпохи “путинской стабильности” — Подоляк о событиях в Белгородской области
События в российском Шебекино Белгородской области следует рассматривать как будущее России и конец эпохи “путинской стабильности”.
Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
— Россиянам стоит присмотреться… Хаос, отсутствие управления (чиновники-беглецы), тотальный обстрел российской армией жилых кварталов, агрессивное массовое мародерство, вымогательство денег за эвакуацию, насилие во всех проявлениях, произвол криминальных банд, безвластие, — говорится в сообщении.
Он отметил, что самое главное вокруг происходящего — тотальный информационный игнор.
— Ведь того, “чего не показали по телевизору”, не существует — не так ли?, — добавил Подоляк.
Ранее жители приграничного Шебекино Белгородской области РФ начали жаловаться на активизацию мародерства в городе.
22 мая подразделения российских добровольцев вошли с бронетехникой на территорию Белгородской области РФ, после чего отчитались об уничтожении пограничного пункта, а также “освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”.
Позже уже 1 июня бои возобновились возле города Шебекино Белгородской области РФ.
3 июня начальник штаба Русского добровольческого корпуса (РДК) Александр с позывным Фортуна заявил, что власти и войска Российской Федерации не контролируют российский город Шебекино.
Источник: Михаил Подоляк
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