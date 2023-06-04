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Вынесли все накопленные средства. Жители российского Шебекино жалуются на мародеров

Білгород Бєлгород
Фото: УНИАН

Жители приграничного Шебекино Белгородской области РФ жалуются на активизацию мародерства в городе.

Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский в Telegram.

Он также опубликовал видео, где россиянин рассказывает, что из его квартиры украли ценные вещи.

— В Шебекино начали подтягивать российскую армию и началось то же, что и на захваченных территориях Украины — повальное мародерство, грабежи магазинов, домов и квартир… Теперь самим россиянам придется испытать на себе то, что их армия творила с украинцами, — написал журналист.

22 мая подразделения российских добровольцев вошли с бронетехникой на территорию Белгородской области РФ, после чего отчитались об уничтожении пограничного пункта, а также “освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”.

Впоследствии, уже 1 июня, бои возобновились возле города Шебекино Белгородской области РФ.

3 июня начальник штаба Российского добровольческого корпуса (РДК) Александр с позывным Фортуна заявил, что власти и войска Российской Федерации не контролируют российский город Шебекино.

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Война в Украине, Росія
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