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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Винесли всі накопичені кошти. Жителі російського Шебекіно скаржаться на мародерів

Білгород Бєлгород
Фото: УНІАН

Жителі прикордонного Шебекіно Бєлгородської області РФ скаржаться на активізацію мародерства у місті.

Про це повідомив український журналіст та блогер Денис Казанський у Telegram.

Він також опублікував відео, де росіянин розповідає, що з його квартири вкрали цінні речі.

– У Шебекіно почали підтягувати російську армію і почалося те саме, що і на захоплених територіях України – повальне мародерство, грабежі магазинів, будинків і квартир… Тепер самим росіянам доведеться випробувати на собі те, що їхня армія творила з українцями, – написав журналіст.

22 травня підрозділи російських добровольців увійшли з бронетехнікою на територію Бєлгородської області РФ, після чого відзвітували про знищення прикордонного пункту, а також “звільнення населених пунктів Козинка і Гора-Поділ”.

Згодом, вже 1 червня, бої поновились біля міста Шебекіно Бєлгородської області РФ.

3 червня начальник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК) Олександр із позивним Фортуна заявив, що влада та війська Російської Федерації не контролюють російське місто Шебекіно.

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Війна в Україні, Росія
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