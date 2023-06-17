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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі незабаром відвідає Москву через ситуацію на ЗАЕС

Рафаель Гроссі
Фото: УНІАН

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Москву з робочим візитом.

Про це повідомила британська газета The Guardian.

Гроссі вирушить до російської столиці після того, як відвідав тимчасово окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію.

Очільник МАГАТЕ прибув до України 13 червня. Він зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та запропонував відправити групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки пропозицій щодо конкретних напрямів допомоги для їх подолання.

Наступного дня стало відомо, що його поїздка на тимчасово окуповану АЕС відкладається з міркувань безпеки.

15 червня Гроссі розпочав візит на ЗАЕС. Він зазначив, що вода у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається на достатньому рівні. Це означає, що станція може працювати безпечно упродовж певного часу.

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Джерело: The Guardian
ЗАЕС, Запорізька область, МАГАТЕ, Москва
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