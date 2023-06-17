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Палаючі уламки падають на тротуар: у Бєлгороді горить багатоповерхівка

Палаючі уламки падають на тротуар: у Бєлгороді горить багатоповерхівка

У російському Бєлгороді полум’я охопило найдорожчі квартири міста у багатоповерхівці на Свято-Троїцькому бульварі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, які публікують відео з місця пожежі.

Наразі невідомо, що саме стало причиною пожежі.

Судячи з відео, вогонь охопив усі два поверхи пентхауса.

Також на відео можна побачити, як палаючі уламки падають на вулиці міста.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що горить покрівля житлового будинку в районі Свято-Троїцького бульвару.

– За попередніми даними, пожежа виникла в котельні, розташованій на даху. На місці працюють пожежні розрахунки, – написав він.

Водночас мер Бєлгорода Валентин Демидов повідомив, що довелось евакуювати мешканців із палаючого будинку на безпечну відстань.

– Пожежники та рятувальники обходять задимлені квартири верхніх поверхів, – повідомив він.

Як пишуть російські ЗМІ, у 2019 році зазначені пентхауси у багатоповерхівці, яка розташована у центрі Бєлгорода, оцінювали в 45 млн рублів (близько $539 тис.).

Нагадаємо, 16 червня у російському Курську почалась пожежа на складі з пухом.

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Фото: зняток з відео з соцмереж

Бєлгород, Пожежі, Пожежа, Росія
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