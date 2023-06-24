Латвия прекращает выдачу всех типов виз гражданам России

В связи с последними событиями в России власти Латвии приняли решение не выдавать российским гражданам никаких виз, в том числе гуманитарных.

Об этом сообщил в Twitter президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

— Латвия не будет выдавать гуманитарных и других виз в связи с событиями в России, — написал он.

Ринкевичс добавил, что официальная Рига также не будет менять ограничения на пересечение границы, введенные для граждан России с 19.09.22.

Krievijas notikumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas, kā arī nemainīs kopš 19.09.22. ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem cieši koordinē kopīgu robežapsardzību ar , nepieciešamības gadījumā pieņemot tālākus kopīgus lēmumus — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 24, 2023

По словам президента Латвии, страны Балтии скоординировано охраняют границы с Россией и Беларусью, а в случае необходимости будут приниматься совместные решения.

Напомним, 23 июня Пригожин заявил, что по лагерю его наемников войска Минобороны РФ нанесли ракетный удар. По его словам, погибло много боевиков. Пригожин заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В Москве и Ростовской области был введен план Крепость. Утром 24 июня диктатор Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам и назвал Пригожина предателем.

В США считают, что бунт Пригожина является реальным и серьезным. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома сказал, что администрация следит за ситуацией и будет консультироваться с союзниками и партнерами относительно событий в России.

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