Латвія припиняє видачу усіх типів віз громадянам Росії

У зв’язку з останніми подіями у Росії влада Латвії ухвалила рішення не видавати російським громадянам жодних віз, зокрема гуманітарних.

Про це повідомив у Twitter президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

— Латвія не видаватиме гуманітарних та інших віз у зв’язку з подіями в Росії, – написав він.

Рінкевичс додав, що офіційна Рига також не змінюватиме обмеження на перетин кордону, запроваджені для громадян Росії з 19.09.22.

Krievijas notikumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas, kā arī nemainīs kopš 19.09.22. ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem cieši koordinē kopīgu robežapsardzību ar , nepieciešamības gadījumā pieņemot tālākus kopīgus lēmumus — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 24, 2023

За словами президента Латвії, країни Балтії скоординовано охороняють кордони з Росією і Білоруссю, а у разі необхідності ухвалюватимуться спільні рішення.

Нагадаємо, 23 червня Пригожин заявив, що по табору його найманців війська Міноборони РФ завдали ракетного удару. За його словами, загинуло багато бойовиків. Пригожин заявив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу нібито втік із Ростова.

У Москві та Ростовській області було введено план “Фортеця”. Зранку 24 червня диктатор Володимир Путін виступив з відеозверненням до громадян і назвав Пригожина зрадником.

У США вважають, що бунт Пригожина є реальним і серйозним. Представник Ради нацбезпеки Білого дому сказав, що адміністрація стежить за ситуацією і консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо подій у Росії.

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