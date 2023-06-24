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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Латвія припиняє видачу усіх типів віз громадянам Росії

замок у Ризі - резиденція президента Латвії
Фото: Pixabay

У зв’язку з останніми подіями у Росії влада Латвії ухвалила рішення не видавати російським громадянам жодних віз, зокрема гуманітарних.

Про це повідомив у Twitter президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

— Латвія не видаватиме гуманітарних та інших віз у зв’язку з подіями в Росії, – написав він.

Рінкевичс додав, що офіційна Рига також не змінюватиме обмеження на перетин кордону, запроваджені для громадян Росії з 19.09.22.

За словами президента Латвії, країни Балтії скоординовано охороняють кордони з Росією і Білоруссю, а у разі необхідності ухвалюватимуться спільні рішення.

Нагадаємо, 23 червня Пригожин заявив, що по табору його найманців війська Міноборони РФ завдали ракетного удару. За його словами, загинуло багато бойовиків. Пригожин заявив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу нібито втік із Ростова.

У Москві та Ростовській області було введено план “Фортеця”. Зранку 24 червня диктатор Володимир Путін виступив з відеозверненням до громадян і назвав Пригожина зрадником.

У США вважають, що бунт Пригожина є реальним і серйозним. Представник Ради нацбезпеки Білого дому сказав, що адміністрація стежить за ситуацією і консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо подій у Росії.

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Громадянство РФ, Латвія, Росія
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