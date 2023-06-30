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Татьяна Забожко, редактор ленты

Национализирует ли Кремль ЧВК Вагнера: версия ISW

ПВК Вагнера - бунт в РФ
Фото: Getty Images

Кремль может взять под официальный контроль частную военную компанию Вагнера после неудачной попытки мятежа в России, чтобы превратить в государственное предприятие.

Такое предположение озвучили аналитики Института изучения войны (ISW).

Однако, добавляют эксперты, президент РФ Владимир Путин не говорил о намерении национализировать ЧВК Вагнера, поскольку, очевидно, еще не определился, как поступить, чтобы сильнее подчинить Кремлю эту военную компанию.

В то же время, утверждают в ISW, российские чиновники могут использовать заявления Путина о финансировании Кремлем ЧВК Вагнера, чтобы официально завершить ее национализацию.

Национализация ЧВК вряд ли ощутимо скажется на зарубежной деятельности компании.

Американские эксперты не исключают заинтересованность Кремля в том, чтобы де-юре взять на себя ответственность за операции ЧВК Вагнера за границей.

Это лишило бы вагнеровцев источника оставшегося влияния и независимого денежного потока.

Подтверждением этому является то, что просто в разгар бунта владельца ЧВК Евгения Пригожина делегации МИД России вылетели в Сирию, ЦАР и Мали, чтобы заверить партнеров, что “сделки”, ранее выполнявшиеся силами наемников, будут продолжаться, но уже под другим руководством.

После национализации наемников ЧВК Вагнера, вероятно, зачислили бы по контрактам в ряды регулярных Вооруженных сил России как вспомогательную силу для Минобороны РФ.

– Раньше мы предполагали, что после соглашения, заключенного при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, владелец ЧВК Вагнера будет устранен в качестве независимого игрока. Однако сейчас считаем, что элементы организации могут выстоять, – отмечают аналитики Института изучения войны.

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Пригожин

Напомним, что 23 июня владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его наемников и объявил о старте “марша справедливости”.

24 июня, по словам Пригожина, вагнеровцы взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже, уничтожили семь бортов российской авиации.

Однако когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси сообщили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, после чего поход вагнеровцев на Москву завершился.

Сам Пригожин сообщил, что вагнеровцы возвращаются в “полевые лагеря”.

А 27 июня Лукашенко во время церемонии вручения погонов высшему офицерскому составу подтвердил, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прибыл в Беларусь.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 492-е сутки.

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Источник: ISW
Беларусь, Война в Украине, Владимир Путин, Кремль, Олександр Лукашенко, ЧВК Вагнера, РФ
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