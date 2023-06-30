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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Чи націоналізує Кремль ПВК Вагнера: версія ISW

ПВК Вагнера - бунт в РФ
Фото: Getty Images

Кремль може взяти під офіційний контроль приватну військову компанію Вагнера після її невдалої спроби заколоту в Росії, щоб перетворити на державне підприємство.

Таке припущення озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Однак, додають експерти, президент РФ Володимир Путін не говорив про намір націоналізувати ПВК Вагнера, оскільки, очевидно, ще не визначився, як діяти, щоб сильніше підпорядкувати Кремлю цю військову компанію.

Натомість, стверджують в ISW, російські чиновники можуть використати заяви Путіна про фінансування Кремлем ПВК Вагнера, щоб офіційно завершити її націоналізацію.

Націоналізація ПВК Вагнера навряд чи відчутно позначиться на закордонній діяльності компанії.

Американські експерти не виключають зацікавленість Кремля в тому, щоб де-юре взяти на себе відповідальність за операції ПВК Вагнера за кордоном.

Це позбавило б вагнерівців джерела впливу, що ще залишився, та незалежного грошового потоку.

Підтвердженням цьому є те, що просто в розпал бунту власника ПВК Євгена Пригожина делегації МЗС Росії вилетіли до Сирії, ЦАР та Малі, щоб запевнити партнерів, що “операції”, які раніше виконувались силами найманців, триватимуть, але вже під іншим керівництвом.

Після націоналізації найманців ПВК Вагнера, імовірно, зарахували б за контрактами до лав регулярних Збройних сил Росії як допоміжну силу для Міноборони РФ.

– Раніше ми припускали, що після угоди, укладеної за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, власника ПВК Вагнера буде усунуто як незалежного гравця. Однак наразі вважаємо, що елементи організації можуть вистояти, – зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

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Нагадаємо, що 23 червня власник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його найманців та оголосив старт “маршу справедливості”.

24 червня, за словами Пригожина, вагнерівці взяли під контроль військові об’єкти РФ у Ростові-на-Дону та Воронежі, знищили сім бортів російської авіації.

Однак, коли колона вагнерівців уже була в Московській області, у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі повідомили, що Олександр Лукашенко провів переговори з Євгеном Пригожиним, після чого похід вагнерівців на Москву завершився.

Сам Пригожин повідомив, що вагнерівці повертаються до “польових таборів”.

А 27 червня Лукашенко під час церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу підтвердив, що власник ПВК Вагнера Євген Пригожин прибув до Білорусі.

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Джерело: ISW
Білорусь, Війна в Україні, Володимир Путін, Кремль, Олександр Лукашенко, ПВК Вагнера, РФ
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