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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Неудачный мятеж террориста Пригожина показал слабость и опасность России — Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что неудачный мятеж террориста Евгения Пригожина показал слабость и опасность России.

Об этом он написал в своем блоге,  отметив, что война против Украины ослабила режим Путина сильнее, чем считалось до того.

– Путин создал монстра, и теперь этот монстр его укусил. Тот факт, что финансируемая государством группа наемников открыла огонь по регулярной государственной армии, иллюстрирует степень патологии путинской России, – заявил Боррель.

Дипломат призвал внимательнее следить за событиями в Беларуси, куда должны перебросить боевиков Пригожина. В то же время он отмечает, что Путин получил удар по его авторитету, что будет иметь последствия на будущее.

– Но здесь появляется еще один урок, вынесенный из продолжающейся российской агрессивной войны: путинская Россия является самой большой угрозой для европейской и глобальной безопасности, а ее ядерный арсенал делает ее не менее, а более опасной для всего цивилизованного мира, – заявил Боррель.

Напомним, ЧВК Вагнера Евгения Пригожина приостановила на месяц работу региональных центров вербовки наемников в России.

Позже командующий Сухопутных сил Украины, генерал Александр Сырский заявил, что история ЧВК Вагнера завершена.

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ЕС, Жозеп Боррель, ЧВК Вагнера, Російська агресія
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Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
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