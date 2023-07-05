Неудачный мятеж террориста Пригожина показал слабость и опасность России — Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что неудачный мятеж террориста Евгения Пригожина показал слабость и опасность России.
Об этом он написал в своем блоге, отметив, что война против Украины ослабила режим Путина сильнее, чем считалось до того.
– Путин создал монстра, и теперь этот монстр его укусил. Тот факт, что финансируемая государством группа наемников открыла огонь по регулярной государственной армии, иллюстрирует степень патологии путинской России, – заявил Боррель.
Дипломат призвал внимательнее следить за событиями в Беларуси, куда должны перебросить боевиков Пригожина. В то же время он отмечает, что Путин получил удар по его авторитету, что будет иметь последствия на будущее.
– Но здесь появляется еще один урок, вынесенный из продолжающейся российской агрессивной войны: путинская Россия является самой большой угрозой для европейской и глобальной безопасности, а ее ядерный арсенал делает ее не менее, а более опасной для всего цивилизованного мира, – заявил Боррель.
Напомним, ЧВК Вагнера Евгения Пригожина приостановила на месяц работу региональных центров вербовки наемников в России.
Позже командующий Сухопутных сил Украины, генерал Александр Сырский заявил, что история ЧВК Вагнера завершена.
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